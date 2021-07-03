Dilara Uralp’ın tek hedefi madalya

TOKYO Olimpiyatları'nda Türkiye'yi RS:X kadın sınıfında temsil edecek milli yelkenci Dilara Uralp, Tokyo'daki en büyük hedefinin madalya yarışında mücadele etmek olduğunu söyledi. 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından ikinci kez Tokyo'da mücadele edecek Dliara Uralp, son olarak İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 2021 İspanya Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini hatırlattı. Milli sporcu "Oradaki derecem motivasyon oldu aslında. Şu anda her şey güzel gidiyor. Tokyo'daki en büyük hedefim madalya yarışında mücadele etmek. Madalya yarışı ilk 10 oluyor, ilk 10'da olursanız son gün madalya yarışında yarışıyorsunuz. Aslında en önemli şey orada yarışabilmek" şeklinde konuştu.