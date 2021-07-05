  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Rekortmen anne Avrupa’da zirvede

Rekortmen anne ’da zirvede

Rekortmen anne Avrupa’da zirvede

5.7.2021

DÜNYA çapında 48 yaşında olup 1. Lig seviyesinde oynayan tek kadın basketbolcu olan İzmirli Banu Karadağlı, Marmaris'teki 4'üncü Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası'nda yine zirveye çıktı. Petkim forması giyen Okben Ulubay ve 2. Lig'de forma giyen Oktay Ulubay'ın da annesi olan Banu Karadağlı, Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 10'u kadın 44 takımın katıldığı uluslararası organizasyonda 35 yaş grubunda en değerli oyuncu seçildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rekortmen anne Avrupa’da zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.