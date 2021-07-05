Rekortmen anne Avrupa’da zirvede

DÜNYA çapında 48 yaşında olup 1. Lig seviyesinde oynayan tek kadın basketbolcu olan İzmirli Banu Karadağlı, Marmaris'teki 4'üncü Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası'nda yine zirveye çıktı. Petkim forması giyen Okben Ulubay ve 2. Lig'de forma giyen Oktay Ulubay'ın da annesi olan Banu Karadağlı, Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 10'u kadın 44 takımın katıldığı uluslararası organizasyonda 35 yaş grubunda en değerli oyuncu seçildi.

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