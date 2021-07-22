NBA 2020/2021 sezon finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi. 15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı. Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı. Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı. Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
NBA’de şampiyon Milwakee Bucs haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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