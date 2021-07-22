NBA’de şampiyon Milwakee Bucs

NBA 2020/2021 sezon finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi. 15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı. Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı. Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı. Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.