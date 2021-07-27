Manisa’ya kanat takviyesi

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü bir transfere daha imza attı. Sezon öncesi önemli takviyeler yapıp iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Chateauroux forması giyen Guevin Tormin ile her konuda anlaşma sağladı. Her iki kanatta da görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık imza attığı ve Afyonkarahisar'a geldiği belirtildi.

MONACO ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Ülkesi Fransa'da Monaco altyapısından yetişen Guevin Tormin, Belçika'da 2 sezon Cercle Brugge formasını da terletti. Geçen sezon Chateauroux'da 22 lig müsabakasında görev alan futbolcu 3 golle takımına katkı sağladı. Manisa'ya gelerek kontrollerden geçen Tormin, Fransa 17 yaş milli takım formasını da 3 kez terletti. Monaco 2 ve Cercle Brugge formaları da giyen isim Manisa Futbol Kulübü'nün bu sezon kadrosuna kattığı 4. yabancı futbolcu oldu.



88 MAÇTA 12 GOL ATTI, 10 ASİST YAPTI

1997 Fransa doğumlu Guevin Tormin, Red Star U-19 takımında futbola başladı, Manisa U-19, Monaco B, Cercle Brugge ve LB Chatearoux formalarını terletti. İki kanatta da forma giyebilen genç oyuncu, kariyerinde 88 maça çıktı, 12 gol kaydetti, 10 da asist yaptı.



CEO YILMAZ BAL SÖZLEŞME İMZALADI

MANİSA FK'nın yeni CEO'su Yılmaz Bal oldu. Bal için takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde başkan Mevlüt Aktan ve sportif direktör Serkan İşyapan da yer aldı. Bal, "Manisa FK'ya geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olan bir ekibe katıldım. Bunun vermiş olduğu büyük bir mutluluk var. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gördüler. İnşallah elbirliğiyle başarılı olacağımıza inancım tam. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" dedi.



BAŞKAN AKTAN MORAL VERDİMORAL

Manisa FK, Afyonkarahisar'da ikinci etap kamp çalışmalarını günde çift idmanla sürdürürken, kulüp başkanı Mevlüt Aktan kampı ziyaret etti. Siyahbeyazlı takıma moral veren, teknik heyet ve futbolcularla konuşan Aktan, Serkan Özbalta'dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

CÜNEYT HASÇELİK