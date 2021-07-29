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Haberler Spor Sivasspor tur için Petrocub karşısında

Sivasspor tur için Petrocub karşısında

Sivasspor tur için Petrocub karşısında

29.7.2021

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Moldova temsilcisi Petrocub ile sahasında karşılaşacak. İlk maçta rakibini 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, rakibini Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de konuk edecek. Maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Sivas'ta sakatlığı devam eden Aaron, Erdoğan ve Camara'nın yanı sıra ülkesinin milli takımında bulunan Max Gradel, Petrocub karşısında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, turu geçecek taraf olacaklarını söyledi.

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