Ayvalıkgücü’nde Emre İsçiler tamam

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Balıkesir temsilcisi Ayvaklıkgücü Belediyespor, transferde hız kesmiyor. İç transferde Samet Önger, Murat Rüzgar, kaleci Taner Tamince, Recep Soner Cihan, Serhat Hürriyet, kaleci Berke Yalazer, Kubat Ceyhun Sarı, Recep Doğan, Murat Özcan, Burak İnkaya'yla nikah tazeleyen, dış transferde Uğurcan Arslantürk (Sultanbeyli), Gani Balkan (Beyoğlu Yeni Çarşı), Melik Yeğin (Batman Petrol), Emre Şahin (Cizrespor) ve Hasan Çaylan'ı (Alibeyköy) kadrosuna katan kırmızıbeyazlılar, Cizrespor'dan Emre İşçiler'le de anlaştı. Manisa doğumlu 32 yaşındaki Emre, Manisaspor altyapısında yetişti, İzmirspor, Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Turgutluspor, Nazilli Belediyespor, Kırşehir, Bergama Belediyespor, Yomraspor, Kızılcabölük formalarını da giydi, kariyerinde 306 karşılaşmaya çıktı, 32 gol attı.

■ SERVET SARUN