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Haberler Spor Tarihin en pahalı İngilizi City’de

Tarihin en pahalı İngilizi City’de

Tarihin en pahalı İngilizi City’de

7.8.2021

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Aston Villa forması giyen Jack Grealish'i kadrosuna kattığını ve 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Manchester temsilcisinin kasasından bu transfer için 100 milyon Sterlin çıktığı öğrenilirken, Grealish en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti. Yıldız oyuncu, "City'ye katıldığım için inanılmaz mutluyum. Pep için oynamak ve ondan bir şeyler öğrenmek çok özel olacak" dedi.

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