Kınık Belediye imza şov yaptı

BAL'da İzmir'i temsil edecek Kınık Belediyespor transferde bombaları patlattı. Teknik direktörlük görevine Burak Akdiş'i getiren yeşilkırmızılılar, 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Ünal Avcı, 30 yaşındaki forvet Ziya İnday ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Şeker ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Meşe'yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu BAL ekibi Bolu Abant FK'da geçiren, Zetinburnu, Gaziosmanpaşa, Çubukspor, Hekimoğlu Trabzon, Beylerbeyi, Tekirdağ, Büyükçekmece, Amasyaspor, Bartınspor, İstanbul Maltepe formalarını giyen Ünal, 2. Lig'de 100, 3. Lig'de 109, BAL'da 41 maça çıktı, 30 gol attı.

GOLCÜ ZİYA'YLA GÜÇLENDİ

Turgutluspor, Afyonkarahisar, Kırıkhanspor, Ankara Demir, Sivas 4 Eylül Belediye, Çankaya FK, Tavşanlı Linyit, Arsinspor, Bayrampaşa, Gebzespor, Ödemişspor, Çiğli Belediyespor, Ağrı 1970 ve Viranşehir'de oynayan Ziya, 3. Lig'de 175, BAL'da 19 maçta görev yaptı 51 gole imza attı. Kartalspor, Erbaaspor, Halide Edip Adıvar, Çayırova ve Kartal Bulvar'da görev yapan Mustafa, 3. Lig'de 33, BAL'da 11 maça çıktı. Bozüyük Vitra, TKİ Tavşanlı Linyit ile Anadolu Üniversitesi formalarını giyen Mehmet, BAL'da 47 maçta oynadı.

■ SERVET SARUN