Bambaşka bir KSK

Transfer yasağı nedeniyle son 5 yıldır hem 2. Lig'de ve hem de 3. Lig'de altyapıdan çıkan oyuncuları ile mücadele eden Karşıyaka, yasağı kaldırarak bu sezon bambaşka bir çehreye büründü. KSK kadrosuna 12 takviye yaparken 16 isimle de yollarını ayırdı. Çorum FK'dan Ertuğrul Sancaktutan, Şanlıurfaspor'dan Samican Keskin ve Sefer Kanıtemiz, Zonguldak Kömürspor'dan İhsan Furkan Deniz, Kırşehir Bld'den Abdülkadir Akyıldız, Manisa FK'dan Yusuf Balcıoğlu, Eskişehirspor'dan Alperen Kocabaş, Turgutluspor'dan Yunus Yağız'ı alan Karşıyaka, Fenerbahçe'den forvet Barış Sungur, Çorumspor'dan stoper Batuhan Demirel ve son gün hamlesi olarak da Menemenspor'dan gurbetçi santrfor Okan Yılmaz'ı kiraladı. Yeşil-kırmızılılar Battal, Onur, Hakan Kuş, Arif, Mustafa Değirmenci, Anıl, Efe, Mehmet, Cihan, Görkem, Oğuz, Kerem, Hakan Denizci, Erol Zöngür, Celil ve Özkan olmak üzere toplam 16 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

BORÇLARI ERİTTİ

Transfer yasağını açarken kulüpten alacağı bulunan eski futbolcuların bir kısmına tek dönemliğine muvafakatname vermeleri koşuluyla alacaklarının yüzde 25'ini, bir kısmına alacak dosyalarını kapatmaları şartıyla yüzde 50'sini, bir bölümüne de tamamını ödeyen Karşıyaka, borç dosyalarını da eritti. Karşıyaka'nın transfer yasağı kapsamına giren borcunun 3.2 milyon TL civarına düştüğü öğrenildi. Bu rakamlara henüz hukuki süreçleri süren eski futbolculardan Taha Yalçıner, Murat Akyüz ve Cihan Yılmaz'ın alacak dosyaları eklenmedi. Alacaklarının tamamını isteyen futbolculara paraları Basketbol Federasyonu gelirleri kanalıyla verildi.