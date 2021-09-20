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Ampute Milli Takımı Avrupa şampiyonu

Ay-yıldızlılar, müthiş bir performans gösterdiği organizasyonda finalde İspanya’yı farklı mağlup ederek ipi göğüsledi. Millilerimiz üst üste ikinci kez kupayı kazandı

Ampute Milli Takımı Avrupa şampiyonu

20.9.2021

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğuna uzandı. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonanın finaline iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada bir gol daha atan Türkiye, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

ÖMER'E İKİ ÖDÜL
İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı. İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı. Öte yandan milli takımın yıldızı Ömer Güleryüz, turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamladı.

OKTAY'DAN TEBRİK
BAŞKAN Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı. Oktay, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Gaziler Günü'nde bizlere milletçe yaşattığınız sevinç için teşekkürler" dedi.

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