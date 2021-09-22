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Denizlispor'da Gülpınar'dan oyuncularına uyarı

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda 10 kişi kalan Altınordu'ya mağlup olan Denizlispor'da karşılaşma sonrası teknik direktör Serhat Gülpınar'ın etkisiz kalan futbolcularına sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

22.09.2021, 18:03