Aslan’a kabus çöktü

Galatasaray'da kötü gidişini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 3-0 yenildi ve son 4 haftada 10 puan kaybetti. Henüz 1. dakikada sol kanatta topu kapan Cardoso'un ceza sahası için attığı pasta topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu auta gitti. 25'te Aanholt'un köşe vuruşunda topla buluşan Mohamed'in kafayla vuruşunu kale çizgisinde bulunan Hosseini kornere çeldi. 39'da Mensah kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Thaim'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.



EMRAH BAŞSAN'DAN HARİKA GOL

45'te Mensah'ın verdiği pasta Emrah'ın uzaktan kaleye çektiği harika şut ağlarla buluştu: 2-0. 51'de Yedlin'in Thiam'ın şutunda elle müdahalesini VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. 53'te Thiam, kullandığı penaltıyı ağlarla buluşturdu: 3-0. Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. G.saray 8 punda kaldı, Kayseri puanın 10 yaptı.



TERİM'DEN ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 6 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Luyindama, Berkan, Cicaldau, Kerem, Halil ve Morutan'ın yerine Alpaslan, Mohamed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç ve Feghouli 11'de şans buldu.

ASSUNÇAO İLK KEZ SAHADA

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçı kadrosunda yer alan fakat oyuna girmeyen yeni transfer Gustavo Assunçao Kayserispor deplasmanında ilk kez forma giyme şansı buldu. Oğulcan ise bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu.



G.SARAY 237 DAKİKADIR GOL ATAMIYOR

Galatasaray, ligde çıktığı son 3 karşılaşmada uzatmalar haricindeki son 237 dakikada gol atamazken, kalesinde ise 6 gol gördü. Ligde son olarak Trabzonspor maçının 33. dakikasında Emre Kılınç ile gol bulan ve maçta 2-0 öne geçen Galatasaray, bu andan sonra gol atamadı.

KAYSERİPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son maçın kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Karaman, Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın 11'inden Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek'in yerine Hosseini, Carole, Cardoso'ya ilk 11'de şans verdi.