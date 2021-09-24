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Haberler Spor Altay - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Altay - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Altay - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. 7. haftanın açılış maçında Beşiktaş, İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak. Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş'ta 11 eksik bulunuyor. Kartal, eksiklere rağmen kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Altay - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

24.09.2021, 18:30

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında lider Beşiktaş, Altay'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Altay - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Altay: Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Zeki, Thaciano, Thiam, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Rıdvan, Josef, Can, Gökhan, Pjanic, Oğuzhan, Güven, Kenan

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