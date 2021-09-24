Altay - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında lider Beşiktaş, Altay'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Altay - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Altay: Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Zeki, Thaciano, Thiam, Erhan, Bamba
Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Rıdvan, Josef, Can, Gökhan, Pjanic, Oğuzhan, Güven, Kenan
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