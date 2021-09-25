Yarın Galatasaray'a konuk olacak olan Göztepe, rakibine karşı deplasmanda son galibiyetini 1972- 1973 sezonunda 14 Ekim 1972 yılında 1-0'lık sonuçla elde etti. 49 yıldır İstanbul'da oynanan 13 maçta da yüzü gülmeyen Göz-Göz'ün, son galibiyetinin mimarı 'Fuji' lakaplı Mehmet Faruk Türken, maç öncesi galibiyetin reçetesini verdi. 14 Ekim 1972'de oynanan maçta penaltı yaptırıp, atışı da gole çeviren 73 yaşındaki efsanevi futbolcu "Korkmadan saldırın" diyerek sarı-kırmızılı futbolculara seslendi.



GÖZTEPE KENDİ FUTBOLUNU OYNAMALI

FUJİ Mehmet, "Takım istediğimiz kıvamda değil. Temennimiz maçı kazanması. Korkunun ecele faydası yok. Sahaya çıkıp kendi oyununu oynayacaksın. Adnan Süvari bize, 'Çıkın siz oynayın. Rakip sizi durdursun' derdi. Kendine, arkadaşına, takıma güvenip, inanacaksın. Galatasaray için sen bir önlem almayacaksın. Ve topu daha çok sen kullanacak, pozisyonlar üreteceksin. Arkadaşlarına da destek olacaksın. Futbol takım oyunu çünkü. Adnan abi (Süvari) bize öyle öğretti" diye konuştu.





BU KADRO İLE AVRUPA ZOR

Göztepe'nin yeniden Avrupa arenasında boy göstermesi gerektiğini belirten Fuji Mehmet, "Başkan Mehmet Sepil de Avrupa sözü vermişti. Ancak bu takımla Avrupa'ya gitmemiz biraz zor olur. Daha kaliteli, becerikli oyuncular alıp ya da yetiştirmek lazım. Avrupa kulüplerini hem fizik, hem mental olarak yenmek için iyi bir kadro kurmak gerekli. Göztepe 60'lı yıllarda bunu yapmış, çok maçını kazanmış, turlar atlamıştı. Avrupa'da 5 takımı eleyip, yarı final oynadı. Öyle bir takım ne zaman kurulur bilemeyiz. İnşallah başkanımız masaya yumruğunu vursun da bizi Avrupa'ya taşıyacak bir oyuncu grubunu kulübe kazandırsın" dedi.

ADİS'TE ISRAR EDİLMELİ

Efsanevi takımda ileri uçta forma giymiş bir futbolcu olarak mevcut golcüleri yorumlayan Fuji Mehmet, Adis Jahovic'te ısrar edilmesi gerektiğini belirtti. Adis'in Göztepe'ye hizmetlerinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Fuji Mehmet, "Bir gol attıktan sonra açılacaktır. Ben de öyleydim. Ideye'nin fizik yapıları gelişmemiş, dengesiz. Cherif'i zaten biliyoruz. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Mücadale çok iyi ama biraz onda da denge kaybı var sanki" dedi.



■ BURAK HAKERLER