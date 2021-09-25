Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kötü gidiş üzerine teknik direktör Nestor El Maestro ile acil olarak bir toplantı yaptı

Süper Lig'de İzmir derbisinde Altay'a yenildikten sonra evinde Hatay'a da yenilen Göztepe'de krize Başkan Mehmet Sepil el koydu. İlk 6 maçta sadece 5 puan toplayarak son 5 yılın en kötü performansını sergileyen Göz-Göz'de, teknik direktör Nestor El Maestro ile bir araya gelen Sepil, kötü gidiş sürecini masaya yatırdı. Takımdaki düşüşün nedenlerini masada sorgulayan Başkan Sepil, üç maçtır takımın başında olan Maestro'dan ayrıntılı rapor istedi.



CAZAİ YAPTIRIM DA YOLDA

Sepil, Galatasaray maçında takımdan olumlu performans beklediğini ifade etti. Futbolculardan bir an önce kendilerine çeki düzen vermeleri istenirken, düşüşün sürmesi halinde yönetim maddi cezai yaptırımları da devreye sokmayı planlıyor. Maestro ve sarı-kırmızılı futbolcuların da Başkan Sepil'e çıkış için söz verdikleri ifade edildi. Hatayspor yenilgisi sonrası taraftarlar, tribünlere çağırdıkları futbolcuları sertçe uyarmıştı.





Başkan Mehmet Sepil, teknik direktör Maestro ile yaptığı görüşmede takımın performansının artamsını istedi.