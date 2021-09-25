Şov başlıyor

İlk olarak 1966 yılında startı verilen Basketbol Süper Ligi'nin 56. sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda ilk hava atışı bugün Türk Telekom ile TOFAŞ arasında oynanacak müsabakada yapılacak. 16 takımın yer alacağı ligde normal sezon 1 Mayıs 2022'de tamamlanacak. Normal sezonu ilk 8 sırada bitirecek takımlar Play-Off oynayacak. Maçlar pandemi nedeniyle yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak.



DENİZLİ İÇİN TARİHİ GÜN ING

Basketbol Süper Lig'de bu sezon Ege temsilcileri, Pınar Karşıyaka, Merkezefendi Bld ve Petkimspor da mücadele verecek. Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Merkezefendi Bld Denizli Basket, bugün deplasmanda son lig ve THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e konuk olacak. Maç, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak. Yarın ise İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka 15.30'da karşılaşacak.