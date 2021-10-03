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Haberler Spor Sow kardeşler Babaeski’yi yönetecek

Sow kardeşler Babaeski’yi yönetecek

Sow kardeşler Babaeski’yi yönetecek

3.10.2021

Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow, Kırklareli'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele elen Babaeskispor'un ikinci başkanı, kardeşi Amadou Sow da başkanı oldu. İlçeye gelen Amadou Sow, yöneticilerle bir araya gelip, imzaları attı. Teknik heyet ile tanışıp, ilk antrenmanı izleyen Sow, Türkiye'de bir takımı alıp, alt yapısını kurarak, futbolcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Babaeskispor'u ligde şampiyon yapmak ve profesyonel liglerde görmek istediklerini belirten Sow, "Çok farklı sürpriz projelerimiz ve gerekli olduğu yerlerde de sürpriz transfer düşüncelerimiz var" diye konuştu.

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