Fotomaç’ın düzenlediği Süper Lig’in En iyileri Ödül Töreni Turkuvaz Medya Merkezi’nde yapıldı

TURKUVAZ Medya Grubu'nun düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun ardından gerçekleşen Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde geçen yılın başarılı isimlerine ödülleri verildi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaşlı futbolcular Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin ile davetliler katıldı.

EN ÇOK ÖDÜL KARA KARTAL'A

YILIN takımı ödülü geçen yılı Süper Lig'de zirvede tamamlayan son şampiyon Beşiktaş Kulubü'ne verilirken yılın kulüp başkanı ödülü ise siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye takdim edildi. Yılın teknik direktörü de yine Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın oldu. Türk futboluna üstün hizmet ödülü ise Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'e verildi. Ödül törenine katılamayan bazı isimler ise görüntülü olarak barkovizyondan bağlantı ile ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadılar.

İKİ KUPA ALDIK SIRA ÜÇÜNCÜDE

"Yılın Kulüp Başkanı" seçilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi iddialı konuştu

TÖRENDE "Yılın kulüp başkanı" ödülünü alan Ahmet Nur Çebi, "Geçtiğimiz sezon başında medyanın 'Beşiktaş 4'üncü, 5'inci olur söylemleri takımı ateşledi. Başarı maçlar sahada oynandıktan sonra alınan sonuçlarla realize olur. Başarılı sonuçlar alacağımızın söylenmesini kabul etmiyorum. Emek vereceğiz. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli tarafı, pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen alınmış olmasıydı. İki kupa aldık, üçüncüyü de alacağız inşallah. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bize 'başarısız olacak' diyen medyaya teşekkür ediyorum. Her şey bir ekip işidir. İnşallah bu sene de şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum" şeklinde yorumda bulundu.

AMPUTE FUTBOL TAKIMI ÖZEL ÖDÜL ALDI

İSTANBUL'DA düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan ve ardından 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikinci kez yaşayan Ampute Milli Futbol Takımı da dün ödül kürsüsüne çıkan takımlar arasındaydı. Eylül ayındaki Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan ve göğsümüzü kabartan ay-yıldızlılarımız dünkü organizasyonda büyük alkış aldı.

YILIN SAVUNMA OYUNCUSU VİTOR HUGO

TRABZONSPOR'DA geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Vitor Hugo, geçen yılın en iyi savunma oyuncusu seçildi. Başarılı isim törene katılamasa da barkovizyondan görüntülü olarak salona ulaştı ve ödül sebebiyle mutluluğunu dile getirdi.

"İKİ KUPA ÇOK DEĞERLİ"

"Yılın teknik direktörü" ödülünü alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezonun tarihin en zor sezonlarından biri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bizim için daha zordu. Oynanan sezonda yönetimimiz, başkanımız, teknik ekibimiz, taraftarımız belki tribünde yoktu ama onların arzusunu sosyal medyadan hissettik. Öyle bir sezonda, öyle bir birliktelik içinde şampiyon olmak, iki kupa kazanmak bizim için çok değerli. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum, benim için de çok değerli. Bizim hakkımızda da bir ton dedikodu oluyor, çalışmaya başladığım süre zarfında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolda inişli çıkışlı grafikler olabilir. Tek isteğimiz sadece başarıya endeksli bir iş olmaması. Maalesef ülkemizde bu konuyla ilgili çok ciddi bir sorun var. Antrenörlere karşı biraz daha sabırlı olalım. Biraz daha hoşgörülü ve şefkatli olalım. Kendi insanlarımıza değer verelim" dedi.

"FATİH HOCA İLE KARŞILAŞTIRILMAM İÇİN ÇOK ERKEN"

SERGEN Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesi saha kenarındaki konuşmaları ve Terim ile kıyaslanması hakkında ise "Fatih hoca benim antrenörlüğümü de yaptı. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir hocamız. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Herkesin farklı karakteri, karizması var. Karşılaştırma yapmayı çok doğru bulmuyorum. Fatih hocamız yıllardır bu işin içinde. Karizmasını korumuş biri. Bizim için böyle bir karşılaştırma için çok erken. Bakalım biz bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz?" açıklamasında bulundu.

İŞTE ÖDÜLLER

Yılın kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş) Yılın takımı: Beşiktaş Yılın teknik direktörü: Sergen Yalçın (Beşiktaş) Yılın en değerli Türk futbolcusu: Taylan Antalyalı (Galatasaray) Yılın en değerli yabancı futbolcusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş) Yılın kalecisi: Altay Bayındır (Fenerbahçe) Yılın savunma oyuncusu: Vitor Hugo (Trabzonspor) Yılın orta saha oyuncusu: Josef de Souza (Beşiktaş) Yılın forveti: Cyle Larin (Beşiktaş) Yılın kanat oyuncusu: Max Gradel (D.G.Sivasspor) Yılın jokeri: Luiz Gustavo (Fenerbahçe) Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör: Ömer Erdoğan (Atakaş Hatayspor) Türk futboluna üstün hizmet ödülü: Fatih Terim (Galatasaray) Ziraat Türkiye Kupası onur ödülü: Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası Genel Müdürü) Özel ödül: Ampute Milli Futbol Takımı