Üniversiteli rekortmen

TÜRKİYE'ye yüzme branşında birçok uluslararası başarı kazandıran İzmirli milli sporcu Emre Sakçı, akademik kariyerine de odaklandı. Gençler dünya rekorunu kıran, İskoçya'daki 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metrede ülkemize ilk madalyayı getiren, Avrupa Şampiyonası'nda 19 yıl sonra madalya kazanan, geçen yıl da Macaristan'daki Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru birden kırıp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Emre, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü'nde eğitim görmeye başladı.

RUSYA'DA YARI FİNALDE

F.Bahçe kulübünün sporcusu olan Emre, üniversiteden önce çok çalışkan olmadığını kaydederek, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Üniversitede eğitim görmek gerçekten çok özel ve güzel. Göstermek istediğim bir kariyer var. Bunu inşallah İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde başaracağım" diye konuştu. Emre Sakçı, son olarak dün Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama müsabakalarında adını yarı finale yazdırdı.