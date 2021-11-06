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Haberler Spor Gaziantep’te büyük skandal

Gaziantep’te büyük skandal

Hakem Halis Özkahya, maçı 4 dakika erken bitirdi. Daha sonra hatasını anlayan Özkahya, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı

Gaziantep’te büyük skandal

6.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı. Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Müsabaka, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı. Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakika yeniden oynanırken skor değişmedi ve Antep ekibi 2-0 kazandı. Özkahya'nın soyunma odasına giderken çok moralsiz olduğu gözlendi.

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