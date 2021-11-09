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Haberler Spor Eski G.Saraylı Tudor kimseye acımıyor

Eski G.Saraylı Tudor kimseye acımıyor

Eski G.Saraylı Tudor kimseye acımıyor

9.11.2021

SERİE A'da Igor Tudor rüzgarı esiyor. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Tudor, İtalya'da durdurulamıyor. Hellas Verona'nın başına geçtiğinden bu yana İtalyan devlerine kök söktüren Tudor, Bayern Münih ile de bir yarış içinde. Hellas Verona ile Serie A'da 9 maça çıkan Tudor, deplasmanda 3-2'lik Milan yenilgisi dışında mağlubiyet yüzü görmedi, 10. sıraya kadar yükseldi. Takım bu süreçte Roma'yı 3-2, Lazio'yu 4-1 ve Juventus'u, 2-1 mağlup etti, lider Napoli ile 1-1 berabere kaldıl. Tudor takımı devraldığından bu yana Hellas Verona gol anlamında da önemli bir istatistik elde etti. İtalyan ekip, Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 9 maçta 22 gole imza attı. Hellas Verona, Tudor göreve geldiğinden beri Avrupa'nın 5 büyük liginde Bayern Münih'ten sonra en fazla gol bulan takım konumunda.
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