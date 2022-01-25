İzmir futbolunun gururu Sami Uğurlu

Türk futboluna onlarca ünlü teknik direktör yetiştiren İzmir'den çıkıp Spor Toto Süper Lig'e damga vuran son isim Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu oldu. Kariyerinde İzmirspor'un yanı sıra birçok kulüpte forma giyerek antrenörlüğe Altınordu'nun U12 takımında başlayan 43 yaşındaki Sami Uğurlu, düşme hattında devraldığı Kasımpaşa'yla inanılmaz bir çıkışa imza attı.

HARİKA BİR SERİ YAKALADI

Antrenör olarak görev yapan Uğurlu, teknik direktör Hakan Kutlu'nun ayrılmasıyla bulduğu şansı iyi kullandı. Kasımpaşa'yı 18'inci haftada düşme hattında devralan Uğurlu, 6 maçta 5 galibiyetle mucize yarattı. Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçta Fraport-TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, ardından üst üste Altay, Atakaş Hatayspor, Giresunspor, Galatasaray ve Kayserispor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.