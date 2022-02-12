“Furkan bizi gururlandırdı”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6'ncı olan milli sporcu Furkan Akar ile buluştu. Bakan Kasapoğlu, Furkan Akar'ın başarısını değerlendirirken, "Furkan Akar, bizi Pekin'de gururlandırdı. Türkiye'ye ilk yaşattı. Kış sporlarında başarısını ispat etmiş ülkelere baktığımızda tesisleşme görüyoruz.

'DEVASA BİR ALTYAPIMIZ VAR'

Ülkemizde kayaktan buz sporlarına kadar Erzurum, Kars, Bursa, Kayseri, Bitlis ve Bingöl'de tesislerimiz var. Bu noktaya kolay gelinmedi. Büyük çabalar var. En başta da Sayın Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu var. Pek çok branşta devasa bir altyapı var. Tesisleşme var" şeklinde konuştu. Furkan Akar ise "Bizim tesislerimizde nice sporcular yetişecek ve başarılar elde edeceğiz. Benden daha iyi sporcuların yetişeceğini umuyorum" şeklinde konuştu.