Manisa kaçamadı

MANİSA FK, sahasında Nasadoge Menemenspor'a diş geçiremedi: 1-1. 5. dakikada Diallo'nun pasıyla ceza sahasına giren Hakan'ın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti. 31'de Ozegovic'in pasında topla buluşan Diallo'nun şutunu kaleci Batuhan Ahmet tokalayarak çıkardı. 43'te Taha'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diallo'nun vuruşunda kaleci Batuhan Ahmet meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. 48'de Diallo sağdan çıkardı, arka direkte Özgür müsait pozisyonda topu auta attı. 50'de Gakpa'nın altıpas içerisine gönderdiği pasa Ozegovic dar açıdan şık vurdu: 1-0. 80'de Veli'nin geri pası kısa düştü, Kehinde topu kaleci Birkan'dan kurtardı, seken meşin yuvarlağı Ahmet tamamladı, skoru belirledi: 1-1.





ALTAY'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK'da teknik patron Turgay Altay, geçen haftaki Erzurumspor BŞB maçı kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını Menemenspor karşısında sahaya sürdü. Altay, orta sahada Andre Sousa, Nino Kouter, hücumda Serge Tabekou ile Okan Eken'i yedek kulübesine çekti. Genç teknik adam, orta alanda Nizamettin Çalışkan ile Hakan Barış'a, hücumda da Ognjen Ozegovic ile Demba Diallo'ya şans verdi. Siyah-beyazlılarda, genç Yiğit Kerem kadroya alınmadı, Berke kayar yedek oturdu. Sakatlıktan kurtulan Selim Ilgaz kadroya dahil oldu. Yeni transferlerden Yasin Pehlivan Ege derbisinde forma giymedi.

NE ŞİŞ YANDI NE KEBAP - MİNİ YORUM HAYRİ ÜLGEN

MANİSA FK ile Menemenspor arasında oynanan maçta ne oyun ne de sonuç doyurucu değildi. Aslında bu maç tam 6 puanlık bir maçtı. Kazanan büyük bir avantaj yakalayacaktı. Manisa FK takımı Turgay Hoca'yla iyi bir hava yakaladı. İyi futbol da oynuyor zaman zaman. Ama sonuca etki edecek neticeye ulaşamıyor. Menemen takımı ise çok mütevazi bir ekip. Dar bir bütçeyle kurulmasına rağmen haddini bilerek mücadele ediyor. Bence her şeye rağmen de başarılı. Çünkü teknik direktör Cenk Laleci takımına mücadele eden ve koşan bir oyun şablonu yerleştirmiş. Manisa temsilcisi bu maçı kazanmış olsaydı Play-Off şansı yakalayabilirdi. Aslında 1-1'lik sonuç iki takıma da 1'er puan kazandırmadı, tam tersine 2'şer puan kaybettirdi. Eğer Menemen ekibi kümede kalmak, Manisa da Play-Off kovalamak istiyorsa bir seri yakalamaları şart. Yoksa...