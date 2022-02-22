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Haberler Spor Sahaya yılan girdi ortalık karıştı

Sahaya yılan girdi ortalık karıştı

22.2.2022

Sahaya yılan girdi ortalık karıştı

Guatemala'da futbol sahalarında ender rastlanan bir olayın yaşanması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir futbol karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren 1.5-2 metrelik yılan, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yılanı gören futbolcular büyük bir panik yaşayıp etrafta kaçışırken, yılana görevliler müdahale etti. Polisler kalkanlarını kullanarak yılanı etkisiz hale getirdi. Yılan yakalandıktan sonra 3 görevli tarafından saha dışına çıkartıldı. Sahadan paylaşılan video ise sosyal medyada gündem oldu.