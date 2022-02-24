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İzmir derbisinin biletleri 1 TL

Düşme hattıyla bağını koparmak isteyen Menemenspor, Altınordu'yu yenerek rahatlamanın peşinde. Son 7 maçını kaybeden ve düşme hattından çıkamayan Altınordu ise galip gelerek kurtuluş ateşini yakmak istiyor. Menemenspor, Spor Toto 1. Lig’de İzmir derbisinde konuk edeceği Altınordu maçının biletlerini 1 TL olarak açıkladı.

24.02.2022, 10:59

İzmir derbisinin biletleri 1 TL

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde konuk edeceği Altınordu maçının biletlerini 1 TL olarak açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Menemenspor, İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek. 28 Şubat Pazartesi günü Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Derbi öncesinde Menemenspor 29 puanla 14. sırada, Altınordu ise 22 puanla 18. sırada yer alıyor. Küme düşmeme mücadelesi veren iki İzmir takımının karşılaşacağı müsabaka için Menemenspor, bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıkladı. Karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu.

Kaybeden yanacak