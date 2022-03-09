Şaka gibi!

Denizli Süper Amatör Ligi B Grubu takımlarından Dodurgalarspor, 14. haftada kendi sahasında oynanacak olan ancak kar nedeniyle Akkonak Stadı'na

alınan maçta lider Kale Belediyespor'u ağırladı. Dodurgalarspor'un birinci kalecisi Orhan Ünlü, elini kırınca, ikinci kalecisi Musa Kurt ilk 11'e yazıldı. Maça dakikalar kala ısınma hareketleri esnasında ayağını burkan Musa Kurt, buna rağmen sahaya çıktı.

Ancak ilerleyen dakikalarda yerini 17 yaşındaki Kadir Yiğit Gül'e bıraktı. Kadir ise 2. yarının hemen başında yaşanan bir hava topunda sakatlandı. Maçın geri kalan 40 dakikalık bölümünde, kale savunma oyuncusu Huzeyfe Kahraman'a emanet edildi.

KABURGASI KIRILDI

Kale Belediye mücadelesini, kaleye geçirdiği savunma oyuncusuyla tamamlayan Dodurgalarspor, karşılaşmayı 7-1 kaybetti. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kaburga kemiğinde kırık tespit edilen üçüncü kaleci Kadir Yiğit Gül'ün müşahade altında tutulduğu öğrenildi.

"ŞANSSIZLIK YAŞADIK"

Dodurgalarspor Teknik Sorumlusu İsmail Aksoy, şanssız bir gün geçirdiklerini belirterek, "Kaleciler açısından bir şanssızlık yaşadık. As kalecimiz elini kırdı. İkinci kalecimiz ise maç öncesi sakatlık yaşadı. Ondan sonra ilk defa 17 yaşında bir çocuğumuzu kaleye geçirdik. O da bir hava topunda sakatlandı" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP