Karşıyaka Play-Off’ta

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda normal sezonun son haftasında ligden çekilen Fethiye Bahçeşehir Koleji maçını bay geçen Karşıyaka, ligi 2. sırada tamamlayarak adını Play-Off'a yazdırdı. Normal sezonu 16 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 48 puan toplayan ve 2. sırada bitiren İzmir ekibi, B Grubunu ilk 4 sırada bitiren takımlarla Play-Off Yarı Final gruplarında mücadele edecek. İki gruba ayrılan takımlar, 22-24 Mart tarihleri arasında Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda tek devreli lig usulüne göre maçları oynayacak. Yarı Final gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise Final Grubuna katılmaya hak kazanacaklar. Yarı final grupları şöyle: I. GRUP: Muratpaşa Belediye, İstanbul BBSK, Adam Voleybol, Çukurova Bld, II. GRUP: Karşıyaka, Edremit Bld Altınoluk, İlbank, Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji.

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