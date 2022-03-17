Fenerbahçe’de imza günü

Fenerbahçe, genç yıldızları için beklenen hamleyi yaptı ve bugün 6 oyuncusuyla sözleşme imzalayacağını duyurdu. Kulüp, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'la yeni sözleşme yapılacağını açıkladı. Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'ndeki imza töreni 17.30'da gerçekleşecek.

Özellikle Kanarya'nın 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken yıldız isim için Avrupa devlerinin de takipte olduğu belirtilmişti.

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Ayrıca A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un da Arda'yı Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna davet edilebileceği öne sürülmüştü. Arda Haziran'daki maçlarda forma giyme şansı bulabilir.

YİNE AÇIKLAMA GELDİ

FENERBAHÇE' Başkanı Ali Koç'un PFDK'ya sevki ile ilgili dün sarı-lacivertli kulüpten sert bir açıklama geldi. TFF'ye sorular soran kulüp "Düşüncesinde ve davranışlarında hür olmayan kulüplerin 280 maçta 150'den fazla görev almaları bu sezonu sorgulanır hale getirmemiş midir?" diyen kulüp "Hakemler hür değillerse kim veya kimlerin etkisinde karar verdiler" sorusunu sordu. Kulüp ayrıca "Mücadeleden bir adım geri atmayacağız" yorumunu yaptı