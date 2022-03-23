Derbi fatihi Yatağanspor

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta Muğla derbisinde Yatağanspor, Muğlaspor'u 1-0 mağlup etti, rakibiyle puan farkını 6'ya çıkartıp kümede kalma yolunda önemli bir zafer kazandı. Gergin geçen maçta 2 kırmızı, 10 sarı kart çıktı. Ligin ilk yarısında Muğla'da oynanan maçı da 2-1 kazanan Yatağanspor, rakibini taraftarları önünde 90. dakikada Raşit'in penaltı gölüyle geçti: 1-0. Yatağanspor bu sonuçla 3 maç kala 20 puanla 5., Muğlaspor ise 14 puanla 8. sırada yer aldı.

PLAY-OUT MAÇI OYNAYABİLİR

9. Bölge 3. Grup'ta Aydın temsilcileri Yıldızspor ile Çine Madranspor'un da 14'er puanı bulunuyor. Muğlaspor ligden direkt düşmezse, Düğerek Güneşspor'u yenerek Muğla Süper Lig Play-Off birinciliğini garantileyen Ortaca Belediyespor'la Play- Out maçı oynayacak. ■ ADEM ÜLKER