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Haberler Spor Derbi fatihi Yatağanspor

Derbi fatihi Yatağanspor

BAL 9. Bölge 3. Grup’ta Muğlaspor’u mağlup edip rakibini ateşe attı

23.3.2022

Derbi fatihi Yatağanspor

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta Muğla derbisinde Yatağanspor, Muğlaspor'u 1-0 mağlup etti, rakibiyle puan farkını 6'ya çıkartıp kümede kalma yolunda önemli bir zafer kazandı. Gergin geçen maçta 2 kırmızı, 10 sarı kart çıktı. Ligin ilk yarısında Muğla'da oynanan maçı da 2-1 kazanan Yatağanspor, rakibini taraftarları önünde 90. dakikada Raşit'in penaltı gölüyle geçti: 1-0. Yatağanspor bu sonuçla 3 maç kala 20 puanla 5., Muğlaspor ise 14 puanla 8. sırada yer aldı.

PLAY-OUT MAÇI OYNAYABİLİR
9. Bölge 3. Grup'ta Aydın temsilcileri Yıldızspor ile Çine Madranspor'un da 14'er puanı bulunuyor. Muğlaspor ligden direkt düşmezse, Düğerek Güneşspor'u yenerek Muğla Süper Lig Play-Off birinciliğini garantileyen Ortaca Belediyespor'la Play- Out maçı oynayacak. ■ ADEM ÜLKER

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