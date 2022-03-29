KAF-KAF mucizesi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, lider Fenerbahçe'yi evinde eşine çok az rastlanır bir finalle 74-72 mağlup ederek spor gündemine oturdu. Bu sezon evinde Euroleague temsilcilerinden Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe'yi de ilk periyotta 14 sayı farkla geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle deviren KSK, taraftarını mest etti. Dolu tribünler önünde büyük çekişmeye sahne olan maçın son anlarında skor 71-68 lehineyken bitime 5.8 saniye kala ilk 8 üçlük denemesinde 7, toplam 12'de 8 isabetle oynayan Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayı çizgisinden bulduğu basket faulle 72-71 geriye düşen Kaf-Kaf'ta son sözü M'Baye söyledi.

FRANSIZ YILDIZ M'BAYE COŞTU

Maç boyunca Melih'le skor savaşı veren Fransız yıldız M'Baye, mola alıp oyuna kenardan başlayan takımını galibiyet kaçtı derken son saniye üçlüğüyle inanılmaz bir zafere taşıdı. Karşıyaka'nın yıldızı M'Baye, mucize üçlüğün ardından büyük sevinç yaşarken coşkuya kapılan yüzlerce taraftar da parkeye girdi. M'Baye maçı 24 sayı, 7 ribaund, 4 top çalmayla tamamladı.

SALONDA BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

PINAR KSK'nin lider F.Bahçe'yi son saniye basketiyle yenmesinin ardından Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu bayram yerine döndü. Taraftarlar sahaya inerken, oyuncularla teknik heyet de çok büyük sevinç yaşadı. Oyuncular antrenör Ufuk Sarıca'ya sarılırken, salonda Karşıyaka tezahüratları hiç dinmedi. 24 maçta 16 galibiyete ulaşan KSK, Play-Off'a 6 hafta kala saha avantajı için 4. sıradaki yerini perçinledi

"KAZANMAK HAKKIMIZDI"

PINAR Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sarıca, "Müthiş bir mücadele oldu. Müthiş bir maç sonuydu. Çok önemli bir avantajı konuşmamıza rağmen maalesef koruyamadık ve Melih çok zor bir atışı baskete çevirdi. Maçı kaybetme noktasına geldik. 5 saniye kala mola dönüşünü biz iyi değerlendirdik ve maçı kazandık. Bu sene yaşanan bir sürü şanssızlığımız vardı. Bu şans topu bizim için kazanmaktan bile değerli" şeklinde konuştu.