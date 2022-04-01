Budapeşte’de zafer gecesi

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda çifte zafer yaşadık. 50 kilo finalinde sporcumuz Evin Demirhan Yavuz, Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, kariyerinde büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

76 kiloda finale çıkan gururumuz Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı rakibi Estonyalı Epp Maee'yi 3-1 mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin, bu sonuçla kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu. Avrupa şampiyonlarında daha önce iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkan milli güreşçi, 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya almıştı.

BEDİHA GÜN BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

KADINLAR 55 kiloda üçüncülük maçına çıkan sporcumuz Bediha Gün, bronz madalya kazandı. İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaşan Bediha, rakibini 5-4 yenip 2018, 2019 ve 2020'den sonra 4. kez Avrupa üçüncülüğünü elde etti.