Fırtına doludizgin

SPOR Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor, 71 puana yükselerek geçen sezonki puanını yakaladı. Geçen sezon 40 lig maçında 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederek Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, bu sezon 31 haftada aynı puana ulaştı. Karadeniz ekibi, ligde 31 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen sezondan 9 maç eksiğine rağmen aynı puanı topladı. Bu sezon kendi evinde hiç mağlup olmayan bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasının ardından oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

3 GALİBİYET 3 BERABERLİK

ÖTE yandan Karadeniz temsilcisi, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgi yaşamadı. Bordo-mavili takım, söz konusu rakipleri önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

CORNELİUS YİNE ATTI

TRABZONSPOR'UN en skorer oyuncusu olan Andreas Cornelius, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi. Golcü oyuncu attığı 13 golün 2'sini siyahbeyazlılara karşı attı. İstanbul'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü son dakikada atan Danimarkalı oyuncu Trabzon'da oynanan müsabakada ise oyuna girdikten sonra bordo-mavililerin tek golünü kaydetti.