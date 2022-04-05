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Fırtına doludizgin

Süper Lig’in lideri Trabzonspor, şimdiden geçen sezonu solladı. Bordo mavililer, ayrıca bu sezonu üç büyüklere karşı mağlubiyet almadan kapadı

5.4.2022

Fırtına doludizgin

SPOR Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor, 71 puana yükselerek geçen sezonki puanını yakaladı. Geçen sezon 40 lig maçında 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederek Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, bu sezon 31 haftada aynı puana ulaştı. Karadeniz ekibi, ligde 31 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen sezondan 9 maç eksiğine rağmen aynı puanı topladı. Bu sezon kendi evinde hiç mağlup olmayan bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasının ardından oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

3 GALİBİYET 3 BERABERLİK
ÖTE yandan Karadeniz temsilcisi, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgi yaşamadı. Bordo-mavili takım, söz konusu rakipleri önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

CORNELİUS YİNE ATTI
TRABZONSPOR'UN en skorer oyuncusu olan Andreas Cornelius, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi. Golcü oyuncu attığı 13 golün 2'sini siyahbeyazlılara karşı attı. İstanbul'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü son dakikada atan Danimarkalı oyuncu Trabzon'da oynanan müsabakada ise oyuna girdikten sonra bordo-mavililerin tek golünü kaydetti.

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