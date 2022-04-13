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Haberler Spor Efeler 09 FK bayram yaptı

Efeler 09 FK bayram yaptı

Yeşil-beyazlılar, Kemalpaşa’yı 3-0 yenip grubu lider bitirdi. Çine Madran veda etti, Aydın BŞB ile Yıldızspor’un kaderi Efeler 09 FK’nın elinde

13.4.2022

Efeler 09 FK bayram yaptı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta Efeler 09 FK, son hafta evinde İzmir ekibi Kemalpaşaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 3. Lig'e yükselme Play-Off maçlarına gitmeye hak kazanan yeşil-beyazlılar, taraftarına bayram yaşattı. Bu sezon 4 kez teknik direktör değiştiren Efeler 09 FK, ilk devresini namağlup kapattığı 3. Grup'ta tökmezlese de son hafta hedefe ulaşıp, profesyonel lig ateşini yaktı.

KİM LİGDEN DÜŞECEK?
Eşin Grup Sökespor, evinde konuk ettiği Alaçatıspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen, 1 puan farkla ikici sırada yer aldı. Çine Madranspor, Yatağanspor'la 1-1 berabere kalıp küme düşme üzüntüsü yaşadı. Aydın BŞB, deplasmanda İzmir temsilcisi Bornova Yeşilova'yla 1-1 berabere kalıp avantaj kaybetti. Ligde kalma mücadelesi veren Aydın Yıldızspor ise, Muğlaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Aydın BŞB'nin puan kaybetmesi ile puanları eşitleyen mavi-beyazlılar, ikili averajla üstünlük sağladı. Yıldızspor ve Aydın BŞB, gözünü Efeler 09 FK'nın Play-Off maçlarına çevirdi. Efeler 09 FK 3. Lig'e çıkarsa Yıldızspor ligde kalacak, Aydın BŞB Play-Out oynayacak. Efeler çıkamazsa Aydın BŞB küme düşecek, Yıldızspor Play-Out oynayacak. ■ İHSAN KARATAŞ

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