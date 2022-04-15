Haydi hayırlısı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) bölge birinciliği müsabakaları 2021-2022 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. TFF Orhan Saka Amatörler Evi'nde TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimine, kulüp temsilcileri katıldı.

Her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki diğer grup birincileri ile tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. 18-20-22 Nisan tarihlerinde oynanacak müsabakalar sonunda 9 bölge birincisi, 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. 8. Bölge'de Ayvalıkgücü Belediyespor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Tekirdağspor'la, 9. Bölge'de Efeler 09 FK, Belediye Bolvadin Termalspor ve Çiğli Belediyespor'la karşılaşacak. ■ BERKE ÖZBAY