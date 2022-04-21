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Haberler Spor Beşiktaş’tan Okay hamlesi

Beşiktaş’tan Okay hamlesi

21.4.2022

Beşiktaş’tan Okay hamlesi
YENİ sezon transfer çalışmaları kapsamında orta sahasını güçlendirmek için bir yandan Ozan Tufan'la görüşen Beşiktaş cephesi diğer yandan da gözünü Getafe'de kiralık oynayan Okay Yokuşlu'ya dikti. Kısa süre önce İspanya'ya giden Beşiktaşlı yetkililer burada sürpriz bir görüşme yaptı. Önce Okay'ın satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Getafe ile masaya oturulurken daha sonra bonservisine sahip olan Celta Vigo yönetimi ile bir araya gelindi. İki taraolan fın da olumlu dönüş yapmasından sonra Okay'la bir araya gelen Beşiktaşlı yetkililer; Okay'a yeni bir yapılanmaya gittiklerini, Ismael'in tanıdığı ve istediği Türk oyuncular arasında kendisini de söylediğini ilettiler. Bu sezon Getafe formasıyla 14 resmi maça çıkan Okay Yokuşlu'nun da Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
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