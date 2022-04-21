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Haberler Spor Bodrum bitirim üçlüyle şaha kalktı

Bodrum bitirim üçlüyle şaha kalktı

21.4.2022

Bodrum bitirim üçlüyle şaha kalktı
2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sıraya yükselen Bodrumspor, sezonun ikinci devresinde sergilediği performansla alkış toplarken hücum oyuncuları golleriyle hayat verdi. Sezonun ilk yarısını 19 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden, 30 gol atıp 18 gol yiyen ve 31 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 29 gol attı, kalesinde 6 gol gördü, 39 puan topladı. 9. sıradan 2. basamağa kadar yükselen Ege ekibinde, Berk İsmail Ünsal 10, Erdem Çetinkaya 7, Bahadır 6 golle başarıda pay sahibi oldu. Sezonun ikinci yarısında atılan 29 golden 18'inde bu üçlünün imzası bulunuyor. ■ SERVET SARUN
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