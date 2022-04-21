Bodrum bitirim üçlüyle şaha kalktı

2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sıraya yükselen Bodrumspor, sezonun ikinci devresinde sergilediği performansla alkış toplarken hücum oyuncuları golleriyle hayat verdi. Sezonun ilk yarısını 19 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden, 30 gol atıp 18 gol yiyen ve 31 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 29 gol attı, kalesinde 6 gol gördü, 39 puan topladı. 9. sıradan 2. basamağa kadar yükselen Ege ekibinde, Berk İsmail Ünsal 10, Erdem Çetinkaya 7, Bahadır 6 golle başarıda pay sahibi oldu. Sezonun ikinci yarısında atılan 29 golden 18'inde bu üçlünün imzası bulunuyor. ■ SERVET SARUN

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