Fenerbahçe’de rota Bellerin

FENERBAHÇE'DE yönetim bir yandan teknik adam arayışlarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Bu sezon müthiş bir performans gösteren Osayi-Samuel'in olası bir ayrılığı durumunda sağ bekte sıkıntı çekmek istemeyen kurmaylar liste hazırlığına başladı.

ARTETA SOĞUK BAKIYOR

Sarı-lacivertlilerin gündemine ilk gelen ismin ise Real Betis'te kiralık oynayan Arsenalli Hector Bellerin olduğu iddia edildi. Radio Deportivo'da yer alan iddiaya göre Mikel Arteta, La Liga'da ne kadar iyi bir sezon geçirse de Hector'u geri istemiyor. Betis ise Hector'u kalıcı olarak kadrosunda tutmak istiyor. Ancak devreye giren Fenerbahçe, Arsenal'dan oyuncu hakkında bilgi aldı. Real Betis'in ise elini çabuk tutarak yıldız oyuncuyu kaçırmak istemediği öne sürüldü.