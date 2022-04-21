Güneş bombası

GEÇTİĞİMİZ hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den boşalan başkanlık koltuğuna henüz yeni bir isim seçilmedi. Kulislerden sürekli yeni isimler gelmeye devam ederken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Fatih Terim'in ismi kulislerde dolanıyordu.

Dün ise yine bir teknik direktör Şenol Güneş'in ismi kulislerde konuşuldu. Teknik direktör ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, TFF'nin yeni başkanının Şenol Güneş olabileceğini iddia etti. Bir radyo programında açıklama yapan Ümit Özat "TFF'nin yeni başkanı Şenol Güneş olabilir. Bu bir tahmin değil, bilgidir" şeklinde yorumda bulundu. Bu iddialar sonrasında gözler deneyimli hoca Şenol Güneş'e çevrildi.

TEKLİF YAĞIYOR

TFF Başkanlığı için ismi geçen Şenol Güneş için bir iddia da Arap Yarımadası'ndan geldi. Tecrübeli hocanın Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde yer alan 3 takımdan ciddi teklifler aldığı ortaya çıktı. Şenol Güneş'in menajerler aracılığıyla aldığı 3 teklife aradan 2 ay geçmesine rağmen hala cevap vermemesi dikkat çekti.