Mesut Özil’in rotası ABD

Spor Toto Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Fenerbahçe'de Mesut Özil Amerika yolcusu. Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve menajeri ile görüşmelerin başlatıldığı Mesut Özil için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Bild'de yer alan habere göre Özil, gelecek sezon MLS'te forma giyebilir. Bu sezon 8 gol 2 asistlik performansı bulunan Özil için MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin devreye girdiği yazıldı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, Konyaspor maçının ardından Ozan Tufan ile beraber kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız ismin F.Bahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mesut Özil'in sezon sonunda kesin olarak sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor