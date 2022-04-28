Menemen’de Yazıcı dönemi

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maça düşme hattında giren Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayıran yönetimin Recep Yazıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Uzun yıllar Galatasaray altyapısında çeşitli görevler üstlenip sarı-kırmızılı kulüpte Arda Turan, Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak, Semih Kaya, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar gibi futbolcuların yetişmesinde emeği geçen Recep Yazıcı, geçen sezon Menemenspor'da Ümit Karan'ın ekibinde yardımcı antrenörlük yaptı.

ÇOK KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAKLAR

Son olarak Van Spor FK'da genel koordinatörlük yapan 62 yaşındaki teknik adam Recep Yazıcı, son 4 maçta düşme hattındaki İzmir temsilcisini kümede tutmaya çalışacak. Menemenspor bu süreçte pazar günü evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta ise Denizlispor'un konuğu olacak. Menemen, Gençlerbirliği'ni sahasında konuk ettikten sonra sezonun son maçında deplasmanda Bursaspor ile kapışacak. Çok kritik maçlara çıkacak İzmir ekibi kalan maçlarını kazanarak kümede kalmak istiyor.

İKİ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Menemenspor'un pazar günü iç sahada Tuzlaspor'u konuk edeceği karşılaşma öncesi kaleci Batuhan Şen ve Ömer Şahbaş sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu bu mücadelede kart görmesi durumunda sonraki hafta Ege derbisinde Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek. Yönetimin kalan maçlarda futbolcuları gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarılar yaptığı öğrenildi. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Emir Şenocak ve Ba'nın tedavileri ise sürüyor.