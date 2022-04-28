Yunanistan’dan yüzerek geldiler

İZMİRLİ 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye anlamlı etkinlikte yüzerek geçip tarihi bir ilki başardı. Tunca ve Onaran, Yunanistan'dan Türkiye'ye otizme dikkat çekmek ve 18 Nisan'da Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken henüz 24 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden triatloncu Ata Yahşi'yi anmak için yüzdü. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçerek ilki başaran Tuna Tunca, Yunanistan ve Türkiye arasında yüzen ilk otizmli yüzücü olarak da tarihe geçti. Sakız Adası'nın Karfaz Koyu'ndan suya giren ikili, 11.5 kilometreyi 2 saat 44 dakikada kat edip Çeşme Pırlanta Koyu'na ulaştı. Tuna Tunca'nın ailesi ise sporcunun performansını tekneden takip etti.

SIRA MANŞ VE CEBELİTARIK'TA

TUNA Tunca'nın 6 yıldır antrenörlüğünü yapan 39 yaşındaki Mert Onaran, otizmli sporcunun ilk açık deniz geçişini başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Onaran, "Şansımıza çok iyi deniz ve hava koşulları vardı. Şimdi sıra İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi ve Avrupa ile Afrika'yı ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeye geldi" dedi.