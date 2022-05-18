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Haberler Spor Bornova Karşıyaka Sigortam.net’e teslim

Bornova Karşıyaka Sigortam.net’e teslim

18.5.2022

Bornova Karşıyaka Sigortam.net’e teslim
TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) normal sezonu 7. sırada tamamlayan Bornova Belediyesi Karşıyaka, Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sigortam.net'e 83-76 mağlup oldu, seiride 1-0 geriye düştü. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyodu 19-17 geride geçen yeşil-kırmızılılar, ikinci periyotta hücumlardan boş döndü. Sim'i durduramayan Bornova Belediyesi Karşıyaka, devreyi 12 sayı geride kapattı: 46-34. Üçüncü periyota iyi başlayan ve Berke ve Williams'ın sayılarıyla farkı eriten İzmir ekibi, son çeyreğe 65-58 mağlup girdi. Dördüncü periyotta bir türlü rakibini yakalayamayan yeşil-kırmızılılar, maçı 83-76 kaybetti. Bornova Belediyesi Karşıyaka, rakibiyle ikinci maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Bornova Karşıyaka Belediyesi, ikinci maçı kazanıp seriyi 3. maça taşımak istiyor.
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