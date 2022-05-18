Denizspor gün sayıyor

İZMİR'İN en köklü amatör kulüplerinden Denizspor, Avni Yelkenbiçer İzmir U16 Ligi'nde 16'da 16 yaparak tarihinde ilk kez Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. C Grubu'nda mücadele eden Denizspor, bu seride 111 gol atıp kalesinde sadece 7 gol gördü, en yakın takipçisi Deniz FK'nın 9 puan önünde ipi göğüsleyip adını Play- Off'lara yazdırdı. Play-Off'larda Çiğli Belediyespor ve Gümüşpala'yı 3-1, Aliağa A.Ş'yi 2-0 yenen mavi-beyazlılar, Türkiye finalleri biletini aldı.

U12, U14, U16, U18 ve 1. Amatör Lig'de mücadele ederken, tüm kategorilerde Play-Off oynama başarısı gösterdiklerini belirten antrenör Meftun Yıldız, "Türk futboluna hem yarışmacı, hem de yetiştirici olarak hizmet vermek en önemli hedefimiz" dedi. Yıldız, Türkiye finallerine katılacak ekipteki bir çok oyuncunun U18 ve 1. Amatör'de de forma giydiğini vurgulayarak, "Karşıyaka ile yaşadığım Türkiye şampiyonluğunu şimdi Denizspor'da yaşamak istiyorum" diye konuştu.

300'E YAKIN SPORCU ORDUSU VAR

YILDIZ şöyle devam etti: "300'e yakın lisanslı futbolcumuz var. Şimdi daha da büyüyeceğiz."