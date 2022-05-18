Manisa FK’dan teknik hamle

SPOR Toto 1. Lig'de ilk sezonunda Play- Off'un kapısından dönen Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonun planlaması için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı kurmayların, ilk hedefi takımı tecrübeli bir teknik adama emanet etmek. Manisa temsilcisinin listesinde 3 önemli adayın olduğu iddia edildi. Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'ın, Samsunspor'la anlaşamayan Çağdaş Atan'ı takımın başında görmek istediği, Ümraniyespor'u şampiyon yapan Recep Uçar'ın B planı olarak düşünüldüğü, bir dönem Manisaspor'da çalışan, son olarak Adanaspor'u çalıştıran Sait Karafırtınalar isminin de listede olduğu konuşuluyor. Alanyaspor'daki başarılı çizgisi ile tanınan 42 yaşındaki Çağdaş Atan'la temasa geçilirken, ikna turları başladı. 46 yaşındaki Recep Uçar'ın teklife sıcak baktığı, 53 yaşındaki İzmirli Sait Karafırtınalar'ın da 'Şampiyonluk hedefi varsa ben varım' dediği gelen haberler arasında. ■ ÜMİT YÖNEY

ÜÇ FUTBOLCUSUNUN SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

MANİSA FK iç transerde çok rahat. Siyah-beyazlılarda, sadece 3 futbolcunun sözleşmeleri sona eriyor. Manisa FK'da, Kamerunlu hücum oyuncusu Serge Tabekou Ouambe, Özgür Çek ve devre arasında kadroya lig maçının 6'sında banko oynadı, Kouter'le dahil olan Yasin Pehlivan'ın mukaveleleri ay sonunda bitiyor. Çaykur Rize'den gelen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin, 10 dı, 552 dakika şans buldu. 26 yaşındaki Tabekou, 2'si kupa, 27'si lig 29 maçta 1321 dakika sahada kaldı, 4 gol attı, 1 aisst yaptı. 31 yaşındaki sol bek Özgür veleleri Çayyaptı. ise, 2'si kupa 20'si lig toplam 22 maçta 943 dakika oynadı, 1 asist yaptı. Öte yandan Jamaikalı forvet Dever Orgill, kiralıktan dönecek Fransız forvet Guevin Tormin, Portekizli orta saha Andre Sousa ve Sloven orta saha Nino Kouyaptı. ter'le yolların ayrılması gündemde.