Kuşadası’nda şölen

KUŞADASI, plaj voleybolunda dünyanın en büyük organizasyonlarından olan 'VW Beach Pro Tour'a ev sahipliği yapacak. Bugün başlayıp 22 Mayıs'ta sona erecek ve Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek 4 günlük 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'a 5 katıdan, 33 ülkeden 200 sporcu katılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda eleme turnuvası ile başlayacak olan organizasyon 80 ülkeden canlı yayınlanacak

ÜNLÜ VOLEYBOLCULAR GELDİ

Aydın, Kuşadası ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunacak 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'ta, ödül 150 bin dolar olacak. Voleybolseverler 2015 Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio Olimpiyat şampiyonu Brezilya'dan Bruno Oscar Schmidt'in yanı sıra ünlü İtalyan oyuncu Adrian Carambula ve 2 kez olimpiyatlarda yer almış Letonyalı Samoilovs- Smedins ikilisi gibi isimleri izleme fırsatı bulacak. Uluslararası televizyon ve internet kanallarının canlı yayın yapacağı organizasyonda ücretsiz seyredebilecek. Ülkemizi erkeklerde Hasan Hüseyin-Mermer-Sefa Urlu, Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru ve Yusuf Özdemir-Mustafa Susam, kadınlarda Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ile Merve Çelebi-Bahanur Gökalp temsil edecek.