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Haberler Spor Botafogo Türkiye’ye odaklandı

Botafogo Türkiye’ye odaklandı

Brezilya kulübü, Gomis, Teixeira, de Souza ve Mesut gibi isimleri takipte

21.5.2022

Botafogo Türkiye’ye odaklandı
Brezilya ekiplerinden Botafogo transferde gözünü Türkiye'de forma giyen yıldızlara çevirdi. Brezilya basını, siyah-beyazlı kulübün yaz transfer sezonunda Türkiye'de önemli hamleler yapacağını yazarken Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Beşiktaşlı Alex Teixeira ve Josef de Souza ile beraber, F.Bahçe'den Mesut Özil için önemli girişimlerde bulunulabileceği ifade edildi.

B PLANLARI GOMİS
Zahavi transferinin son anda gerçekleşmemesi durumunda Gomis transferi ağırlık kazanacak. Mesut'a dair bir girişim olmasa da oyuncunun düşünülen isimler arasında olduğu kaydedildi. Brezilya ekibinin Mayıs itibariyle dört isim için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
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