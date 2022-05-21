Botafogo Türkiye’ye odaklandı

Brezilya ekiplerinden Botafogo transferde gözünü Türkiye'de forma giyen yıldızlara çevirdi. Brezilya basını, siyah-beyazlı kulübün yaz transfer sezonunda Türkiye'de önemli hamleler yapacağını yazarken Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Beşiktaşlı Alex Teixeira ve Josef de Souza ile beraber, F.Bahçe'den Mesut Özil için önemli girişimlerde bulunulabileceği ifade edildi.



B PLANLARI GOMİS

Zahavi transferinin son anda gerçekleşmemesi durumunda Gomis transferi ağırlık kazanacak. Mesut'a dair bir girişim olmasa da oyuncunun düşünülen isimler arasında olduğu kaydedildi. Brezilya ekibinin Mayıs itibariyle dört isim için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

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