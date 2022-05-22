Dünyayı dize getiren kız

YUNUSEMRE Belediyespor'un Türk judosuna armağanı olan Sümeyye Kaya, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenen organizasyonda Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Judo kadınlar 70 kiloda mindere çıkan Sümeyye, finalde Cezayirli rakibi Dyhia Benchallal'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi olan Sümeyye Kaya, Yunanistan'da elde ettiği Gençler Avrupa üçüncülüğüne, Okul Sporları Dünya Şampiyonluğunu da eklemiş oldu. Sümeyye'nin başarı merdivenlerini hızla tırmandığını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Altın kızımız zoru başarıp bizleri gururlandırmaya devam ediyor.

Fransa'da gerçekleştirilen Gymnasiade 2022'de altın madalya alan Sümeyye Kaya İstiklal Marşımızı okutmayı başardı.

Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde spora ve sporcuya yapılan yatırımların en güzel meyvelerinden biri de bu dünya şampiyonluğu oldu. Elde ettiği başarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine çıkaran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK