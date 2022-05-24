Salonda coştuk, sahada çöktük!

Türk sporu, futbol dışında birçok branşta Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla tarihi bir sezon yaşadı. Türk futbol kulüpleri ve milli takım kötü sonuçlar alırken, salon sporlarında başarıdan başarıya koştuğumuz bir sezon geçirdik. Futbolda A Milli Takım Uluslar Ligi'nde hem bir alt lige düştü hem de 2022 Katar Dünya Kupası vizesi alamadı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde grubunda sıfır çekerken F.Bahçe ise Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet, 3 beraberlikle 3. oldu ve Konferans Ligi'ne düştü. Burada ise Slavia Prag'a her iki maçta yenilerek Avrupa'ya veda etti.

POTADA İLKLERİ YAŞADIK

Trabzonspor da sezon başında Roma'ya elenerek Konferans Ligi'ne katılamadı. Sadece G.Saray Avrupa'da etkili bir performans sergilerken onlarda namağlup çıktığı Avrupa Ligi gruplarının ardından son 16 turunda Barcelona'ya elendi. Salon sporlarında ise Türkiye basketboldan voleybola, bokstan tekvandoya kadar büyük başarılara imza attı. Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes şampiyon oldu. Bahçeşehir Koleji ise FIBA Europe Cup Unahotels Reggio Emilia'yı mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı ve FIBA Europe Cup'ı Türkiye'ye getiren ilk takım oldu.

MADALYALAR PEŞ PEŞE GELDİ

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha tarihe geçti, 2022'de de şampiyon olarak 5. kez kupayı kaldırdı. Eczacıbaşı ise CEV Kupası finalinde MTV Stuttgart'ı yenerek şampiyon oldu. Kadın milli boksörler, geride kalan haftada dünya şampiyonluklarına uzandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçti. Bu madalyalarla Kadın Milli Boks Takımı, dünya şampiyonu oldu. Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Şennur Demir altın, Sema Çalışkan ve Elif Güneri ise bronz madalya aldı. Türkiye, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler organizasyonda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. ■ OKAN ÇAĞLARKAYA

A MİLLİ TAKIM BAŞARIYA HASRET

TÜRKİYE A Milli Takım'ı uluslararası organizasyonlara katılma konusunda büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. 2022 Katar yolunda Avrupa elemelerinde grubunu ikinci bitirerek eleme oynama şansı yakalayan milliler, Portekiz'e yenilerek Dünya Kupası biletini alamadı. Ay-yıldızlılar en son 2002 Dünya Kupası'na katılmıştı. Milliler Uluslar Ligi'nde de başarı gösteremiyor. Kırmızı-beyazlılar burada da B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü.

G.SARAY GRUPTAN ÇIKTI, ELENDİ

AVRUPA macerasında Türk kulüpleri arasında bu sezon sadece Galatasaray gruptan çıkarken sarı-kırmızılar da son 16 turunda elendi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu namağlup tamamlayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki turda ispanyol devi Barcelona ile eşleşirken 0-0 ve 1-2'lik sonuçlarla veda etti. Beşiktaş ise Devler Ligi'ndeki C Grubu'nu puansız tamamladı ve Avrupa'daki en kötü grafiklerinden birine imza attı. Ajax, Sporting ve Dortmund ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bu süreçte sadece 3 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 19 gol gördü ve taraftarlarını üzdü.

EGE EKİPLERİ DE AVRUPA'DAYDI

EGE ekiplerinden Pınar Karşıyaka temsilcisi FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda elenerek Avrupa'ya erken veda etti. Arkas Spor da CEV Kupası 16'lı finaller turu'nda bir diğer Türk ekibi Spor Toto'ya yenilerek Avrupa defterini kapattı. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ise CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında İtalya tem-silcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi