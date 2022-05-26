Denizlispor’da Özer ayrılıyor

Spor Toto 1. Lig'de tutunan Denizlispor'da, futbolculara Süper Lig ve 1. Lig'den teklif yağıyor. Geçen sezon iyi bir performans sergileyen Özer Özdemir için Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük menajerinin kendisini aradığı öğrenildi. 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'dan alınan 24 yaşındaki defans oyuncusu, geride kalan sezonda 28 lig maçının 24'ünde banko oynadı, 2 gol attı, 1 asist yaptı. Teklifleri artan golcü Ömer Şişmanoğlu, öncelikli tercihinin Denizlispor olduğunu belirtti. Denizli'de kendini bulan ve ikinci baharını yaşayan Ömer'in huzurlu olduğu için kalmayı yeğlediği gelen bilgiler arasında.

ISMAİL AİSSATİ VEDA ETTİ

Son maçta kadroya alınmayan Ismail Aissati, izin alıp ülkesi Hollanda'ya döndü. Takımdan ayrılmak ve ülkesi Hollanda'da futbol oynamak istediğini yönetime bildiren Aissati, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini istedi. Sözleşmesi devam eden kaleci Adam Stackhowıak'ın 5-0'lık Samsunspor mağlubiyeti sonrası tartıştığı menajer Özhan Çetin olduğu takdirde dönmek istemediği öğrenildi. Öte yandan tecrübe kazanmaları için sezon başında kiralık olarak gönderilen futbolcular yeni sezonda takımda olacak. Play-Off'tan 2. Lig'e yükselen Fethiyespor'dan Kadir Kurt, Tepecikspor'da oynayan Emre Yıldırım, Siirt İl Özel İdarespor'dan Alihan Kalkan takıma döndü. ■ SEBAHATTİN ALP

RESTE CEVAP YOK

DENİZLİPOR Başkanı Mehmet Uz'un, "Destek yoksa, bırakırız" şeklinde veda içeren konuşmasının kentte yankısı olmadı. Uz, sadece yeşil-siyahlı taraftarlardan destek görürken, kentin ileri gelenleri menfi ya da müspet tepki vermedi. Yeşil-siyahlı yönetimin istifa restinin, iki gündür karşılık görmediği gelen bilgiler arasında. İç transferde eldeki futbolcuları kadroda tutmak için öncelikli gereken 10 milyonun 2 gün içinde kulüp kasasında olması gerekiyor. Aksi takdirde TFF'ye başvurup alacaklarına karşılık ihtar çeken futbolcular boşa çıkacak. Başkan Mehmet Uz'un para konusunda temasları sürerken, net bir destek göremediği öne sürüldü.